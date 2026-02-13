中村倫也主演のTBS系金曜ドラマ「DREAM STAGE」（後10・00）。物語が大きく動く第5話では、各界から集結した超豪華なゲスト陣にも注目が集まる。

元宝塚歌劇団星組トップスターの礼真琴はドラマのみならず、これが映像作品初出演となる。演じるのは、やり手の音楽番組プロデューサー役。ボーイズグループ「NAZE」の躍進に関わる重要人物として登場する。これまで数々の大舞台で観客を魅了してきた礼が、初の映像作品でどのような存在感を見せるのか期待が高まる。

さらに、個性豊かな実力派キャストが脇を固める。シンガーソングライターとして絶大な支持を得る一方、映画「永い言い訳」で日本アカデミー賞優秀助演男優賞を受賞するなど、俳優としても高い評価を受ける竹原ピストルは、本作がTBSドラマ初出演。その唯一無二の存在感で、物語に深みを与える。

また、韓国からは女優のユン・ソアが日本のドラマに初出演する。「女神降臨」「暴君のシェフ」など数々の話題作で高い演技力を見せてきた彼女が演じるのは、NAZEのメンバー・ドヒョクの姉役。物語の重要な局面をどう表現するのか見逃せない。加えて、書道家として米ニューヨークを拠点に活躍するアーティストの原愛梨も出演。異色のキャスティングがドラマにどのような新しい風を吹き込むのか、その登場シーンに注目だ。