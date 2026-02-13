“ピン芸日本一決定戦”『R-1グランプリ2026』冠スポンサーが決定 「いい未来は探せる」求人サイトとタッグ
史上最大の“ピン芸日本一決定戦”『R-1グランプリ2026』（カンテレ・フジテレビ系全国ネット、3月21日放送）の冠スポンサーに、Indeed Japan株式会社が提供する世界No.1（※）求人サイト「Indeed（インディード）」が決定した。
【写真】ふかわりょう、紺野ぶるまも…準決勝進出者 一覧
今大会は、過去最多の6171人がエントリー。若手からベテランまでが24代目王者の称号と優勝賞金500万円の獲得を目指す。2月15日には準決勝が開催され、激戦を勝ち上がってきた35人が決勝進出をかけて激突し、同日には見取り図がMCを務めて決勝進出者発表会見を行う。
さらに、ブランドコンセプトとして「いい未来は探せる」を掲げ、一人ひとりが自分らしい未来を切り拓いていくことを応援しているIndeedと、数えきれない挑戦と試行錯誤を重ねてきた出場者が集う『R-1グランプリ』がタッグを組み、「未来の“R-1王者”」の誕生に向けて盛り上げていく。
3月21日の決勝放送に向けて、さまざまなコラボ施策を予定。詳細は、今後『R-1グランプリ2026』や【Indeed】公式SNSなどを通じて発表していく。
※2025年3月総訪問数・ Comscore調べ
■『Indeed R-1グランプリ2026』
放送日時：3月21日（土）午後6時30分〜8時54分（カンテレ・フジテレビ系 全国ネット）
【写真】ふかわりょう、紺野ぶるまも…準決勝進出者 一覧
今大会は、過去最多の6171人がエントリー。若手からベテランまでが24代目王者の称号と優勝賞金500万円の獲得を目指す。2月15日には準決勝が開催され、激戦を勝ち上がってきた35人が決勝進出をかけて激突し、同日には見取り図がMCを務めて決勝進出者発表会見を行う。
3月21日の決勝放送に向けて、さまざまなコラボ施策を予定。詳細は、今後『R-1グランプリ2026』や【Indeed】公式SNSなどを通じて発表していく。
※2025年3月総訪問数・ Comscore調べ
■『Indeed R-1グランプリ2026』
放送日時：3月21日（土）午後6時30分〜8時54分（カンテレ・フジテレビ系 全国ネット）