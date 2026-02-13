コロコロ変わる表情をカメラは逃さなかった。「大和証券Mリーグ2025-26」、2月12日の第1試合。勝利をほぼ手中に収めたオーラスの局面で、U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）が披露したチャーミングな振る舞いが、視聴者と放送席を大いに沸かせた。

【映像】上目遣いにかわいい水飲み 瑞原のアップ（実際の様子）

南4局、瑞原は6万8000点という特大の点棒を抱えたダントツのトップ目。あとはこの局をノーテンで静かに終えればトップが確定するという、勝利目前の最終盤だった。18巡目、瑞原が2索を河に置くと、これに下家の渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）が反応。テンパイへの道筋を求めてか、カン2索で鳴くか否かの長考に入った。

松本が苦悶の表情で決断を迫られる中、瑞原は対局の行方を見守りつつ、ふと「どうするの？」と言わんばかりの視線を松本へ送った。この時、カメラが捉えた絶妙な上目遣いでの確認に、ファンは即座に反応。さらに、松本の打牌を待つ間、瑞原は口をすぼめてストローで水を飲む仕草も見せた。余裕すら感じさせるその佇まいは、視聴者にとって至高のサービスショットとなった。

この一連のシーンに、解説を務めた前田直哉（連盟）も反応。対局内容のみならず、その一瞬を逃さないカメラワークとスイッチングを絶賛した。「見ました？今の。瑞原さんの松本君を見る目。『ん？どうするの？』みたいな顔してましたね。こういう裏方さんのカメラワーク。前から、この角度で用意していないことにはね。こういうのが僕は好きなんです。一流ってすごい」と、対局者と制作陣が作り出す“阿吽の呼吸”に感銘を受けていた。

一喜一憂するファンのボルテージは最高潮に達し、コメント欄には「かわいすぎ」「めっちゃ見てるｗ」「今の上目遣いかわいすぎ」と絶賛の声が殺到。さらには「明奈余裕すぎる」「かわいい水飲み」「余裕の水飲みｗ」と、最強ママ雀士が見せた余裕たっぷりの表情に、多くのファンが心を射抜かれていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

