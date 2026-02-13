ABEMAは13日、タレントの小島瑠璃子（32）が同局のオリジナルバラエティ番組「資産、全部売ってみた」で芸能界復帰後初となる番組MCに就任すると発表した。19日の午後11時より特別番組として3週連続で放送する。

「資産、全部売ってみた」は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する、全3話の“人生再スタート応援バラエティ”。小島は「平成ノブシコブシ」吉村崇とタッグを組んでMCに挑戦する。

第1回の“資産を全部売る”ゲストには、ゆきぽよが登場。彼女が本気でかなえたい夢のため、ブランド物のバッグや洋服など本人が保有する資産の中から“今売れるもの”を全て手放す決断をし人生を再スタート。「六本木〜GIROPPON〜」で一世風靡（ふうび）した鼠先輩や元モーニング娘。の加護亜依、マジシャンでお笑いタレントのマギー審司らも登場予定。

自身も個人事務所設立やお茶の新事業展開など、2年半ぶりに芸能活動をスタートさせている小島は、収録を終え「オファーを受けた時は率直に嬉しかったです。やるからには良い番組にしたいという思いが強く、スタッフの方々と密にコミュニケーションを重ねて準備しました」とMCを引き受けた経緯を説明。さらに「日本ではお金の話をオープンにしない美徳もありますが、番組ではゲストの方々がご自身の状況やお金のことを驚くほど明け透けにお話ししてくださっています。特に初回ゲストのゆきぽよちゃんは、世間のイメージとは違う、彼女が直面した驚くような真実も語ってくれています。私自身も一人の経営者として、次のチャレンジを考えている人にとって非常に参考になる、生々しいリアリティのある番組になったと感じています」と番組の見どころを伝えた。

同じくMCを務める吉村は「この番組は、単なる下世話なお金の話をしていくのかなと思いきや、全く違いましたね。お金の生み方、作り方の新しいジャンルを見せつけられました。海外では一般的でも、日本では眠ったまま動いていない業界や流通がまだまだある。そこを刺激して動かしていく面白さは、まさにチャンス。目からウロコの連続だったので是非ご覧いただきたいです。一緒にMCを担当するこじるり（小島瑠璃子）はさすがでしたね、知識がすごい！いろんな経験を経て、様々な知識を吸収して、確実にパワーアップして戻ってきたなと感じました。トークのキレは相変わらずですし、頼もしかったです」と小島に信頼を寄せていた。