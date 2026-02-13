風間俊介、2泊4回で7回飛行 地球半周越えの大移動で“グルメ空港”へ
俳優の風間俊介が、きょう13日放送の日本テレビ系『沸騰ワード10 2時間スペシャル』（後7：00〜後8：54）に出演する。
【番組カット】スタジオで…風間俊介を見守るAぇ! groupの末澤誠也
飛行機のステータスポイントを貯める“修行”に取り憑かれた風間は今回の「航空ステータス修行の旅」では、2泊4日で7回飛行し、地球半周越えの大移動をする。“修行”だけでなく、絶景もグルメも今まで以上に堪能する「ハイパートリプルばっちりコース」。行く先は国内だけでなく、世界中のおいしいものが集まるという“グルメ空港”としても名高いトルコ・イスタンブール空港となる。
また、修行を積み重ねることによって入ることを許される羽田空港のラウンジでも絶品グルメを食べまくる。今回は“助っ人”として、食べることが大好きな水卜麻美アナウンサーが初参戦・過去最大品目の食べつくしを目指しその豪快な食べっぷりをいかんなく発揮する。
伝説の家政婦“志麻さん”の新居改装プロジェクトでは、芸人の間でも力自慢として知られるお笑いコンビのトム・ブラウンが手伝う。
今回挑むのは、壁面に趣のある風合いを出すための板材づくり。120枚の板材を人力でひたすら擦ったり、バーナーで炙ったり、塗装作業も3回に分けて行うなど、大工の棟梁も「腕が死にます」と恐れるほどの地道かつ過酷な作業を“志麻さん”からの差し入れを食べながらなんとかこなしていく。
そして、作業終了後は“志麻さん”特製晩ごはん。今回は冬の王道野菜を使ったフランスの家庭料理を堪能する。誰でも簡単に作れ、無限に食べられるという特製メニューに2人の作業疲れも吹っ飛ぶ。
スタジオには、木曜ドラマ『身代金は誘拐です』に出演中の俳優・瀧本美織が登場する。常人離れした風間のステータス修行旅に瀧本も思わず「パラレルワールド見ているみたい…」と困惑。さらに、Aぇ! groupの末澤誠也、令和ロマンの松井ケムリが登場し、伝説の家政婦“志麻さん”が作るフランス料理・カスレに「わっ！うま！びっくりするくらいトロトロ」と笑みをこぼす。
