演歌歌手の三山ひろしが、自身の家族について語り、歌手になる夢を後押ししてくれた祖母が「歌手になったということも忘れちゃってる」と明かした。

【映像】三山と高齢の祖母

三山は2月11日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。自身の生い立ちや家族の近況について語った。

10歳のときに両親が離婚し母子家庭となった三山は、地元の高知で母方の祖父母と弟と5人で暮らしていた。幼い頃から歌手志望だった三山だが、高校時代に一度夢を諦めたことがあったと打ち明けた。

その時に背中を押してくれたのが祖母だった。「諦めるなと…。せっかくいいものを持ってるんだからもったいない、頑張りなさいて言って、詩吟教室に誘ってくれたんですよ」と三山は語る。「自分が詩吟教室に行ってそこに誘うことで（三山が）また歌をやりたいって言うんじゃないかっていうことで…」と祖母の気持ちを慮った。

しかしそんな祖母も高齢に。三山は「テレビに出てる三山ひろしと僕が一致しないんですよね。僕が歌手になったということも忘れちゃってるんですよ。あんた歌手になったかね？って言われて、テレビ見て！出てるやんか！って言っても、あれがあんたかい！そんなことないやろって」と少しさみしげに笑った。

（『徹子の部屋』より）