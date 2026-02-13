“可愛すぎる卓球少女”として注目を集める、タレント・菊池日菜（22）が、幼少期ショットなどを披露。「小さい時から可愛すぎます！」「もう完全に天使」など、多くの反響が寄せられている。

【映像】菊池日菜、“可愛すぎる卓球少女”と話題になった姿

東京女子体育大学の卓球部に所属し、全国大会への出場経験もある菊池。その透明感あふれるビジュアルが話題となり、2024年3月からはタレントとして活動している。

幼少期ショットに「幼少期から整いすぎてる」などの声

2026年2月11日に更新したInstagramでは、「22歳になりました」と誕生日を迎えたことを報告。

続けて「22歳は私にとって憧れでもあり、ここまであっという間だったなと、時間の経つ早さを感じています。学生として過ごす時間も残りわずかとなりましたが、たくさんの思い出に感謝しながら、新たなステージでも、私らしく挑戦を続けていきたいと思います！22歳の私も、どうぞよろしくお願いします。（写真は卓球と出会う前の頃のです）」と幼少期ショットや遊園地で遊ぶ姿などを披露している。

この投稿にファンからは「1枚目を見た時の衝撃」「幼少期から整いすぎてる、かわいいおめでとう卓球天使」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）