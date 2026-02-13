吉田カバン「POTR」×DAIWA、街と釣りを行き来する高機能バッグ3型
吉田カバンが展開するPOTRは、フィッシングブランドのDAIWAとのコラボレーションアイテムを2026年2月14日に発売する。
★全3型のラインナップ全貌はこちら
DAIWAは、アングラー(釣り人)の厳しい要求に応えるため、フィッシングタックルからウエアまでを手がけるブランド。過酷な気象条件下での使用を前提に設計されたプロダクトで知られる。
今回のコラボレーションは、タウンユースに最適なサイズとフィッシングシーンでの実用性を両立させたコレクションとなっており、ラインアップは、DAYPACK、TOTE BAG、SHOULDER BAGの3型。
いずれも吉田カバンのアイテムをベースにしながら、フィッシングシーンでも活躍するディテールを取り入れている。
特筆すべきは収納設計だ。DAIWAの標準的なルアーケースが収まるポケットを備え、ループ状のナイロンテープにはカラビナやキーホルダーの装着が可能。街中ではガジェットや鍵、アウトドアではツール類と、用途を自在に切り替えられる。
メイン素材には、コットンライクな風合いを持つ66ナイロンを採用。耐摩擦性や引き裂き強度に優れ、さらに撥水加工も施されているため、急な雨にも対応する。機能と質感を両立させた素材選定だ。
内装のメッシュポケットは取り外し可能で、単体ポーチとしても使用できる仕様。デイパックやトートバッグのサイドポケットは、ペットボトルや折り畳み傘を収納できるサイズで、フィッシング時にはコンパクトロッドの収納も想定している。
カラーはDESERT BEIGEとINK BLACKの2色展開。価格は以下の通り。
DAYPACK：57,200円（税込）
TOTE BAG：53,900円（税込）
SHOULDER BAG：42,900円（税込）
販売は、PORTER STAND、POTR、KURA CHIKA by PORTER各店、CLOAKROOM by PORTER、KURA CHIKA by PORTER HONG KONG、PORTER KOREA（APGUJEONG、ITAEWON、BUSAN）、PORTER BANGKOK、吉田カバンオフィシャルオンラインストア、POTR POP-UP、DAIWA阪急うめだ本店8階「GREEN AGE」（2月18日オープン）、DAIWA 247オフィシャルオンラインストアにて実施。
オンラインストアでは正午頃から販売開始。なお、完全数量限定のため、在庫がなくなり次第終了となる。
両ブランドのコラボレーションは2022年、2024年にも実施されている。
