これぞ大人の万能ヘア！？【40・50代】下ろしても結んでもイケる♡「長めレイヤー」

扱いやすくて上品に見えるヘアスタイルを求めているなら、「長めレイヤー」がぴったりかも。下ろせばこなれ感を演出できて、結べる長さを残しているからアレンジしやすいのが嬉しいポイント。今回ご紹介するのは、40・50代におすすめしたい「長めレイヤー」。ぜひ次回のヘアスタイルの参考にしてみて。

弾むような質感のレイヤーカット

毛先に動きをプラスしたレイヤーカット。重めに仕上げていることで、カジュアルになりすぎず上品に仕上がっています。動きのあるレイヤーカットは、髪のツヤ感を引き立ててくれるのも嬉しいポイント。弾むような質感が若々しい印象を与えてくれそうです。

自然な外ハネでスタイリングがラクに

スタイリストの@kitadani_koujiroさんが、「スタイリングが苦手な方は、自然に跳ねる肩ラインがオススメ」と紹介しているのがこのヘアスタイル。トップを軽く内に入れて、ベースは肩にかかるあたりで外ハネにすることでメリハリのあるシルエットに。簡単にスタイリングできるので、朝の時短になりそう。

ハイライトをプラスして軽やかさアップ

こちらのレイヤーカットは、自然な毛流れがラフな雰囲気。細かなハイライトをプラスすることで自然な白髪ぼかしを兼ねつつ、立体的な仕上がりに。ハイライトによってレイヤーの動きが強調されるから、ヘアスタイル全体が軽やかに見せられるのがポイント。髪が重く見えがちな人にもおすすめです。

ふんわりとした仕上がりがエレガント

こちらは、ふんわりとした仕上がりが華やかな雰囲気。レイヤーが立体感を演出してくれるので、ペタンコ髪に悩む人にもおすすめです。顔まわりにレイヤーを入れることで、フェイスラインを自然にカバーできそう。軽やかで若々しい印象を与えるヘアスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kaihatsu_tomoya様、@kitadani_koujiro様、@sakosakosakosako様、@ofuke_akifumicasii様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri