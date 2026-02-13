¡Ö¤¢¤È£³Ç¯¤Ï¹Ô¤«¤»¤Ê¤¤¡ª¡×º´Æ£µ±ÌÀ¤Î·ÀÌó¸ò¾Ä¡Ö°µ¾¡¡×¤Ëºå¿À´´Éô¤¬·ãÅÜ¡Ä¡ÖµåÃÄ¤ò·Ú»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö2029Ç¯¤Þ¤Ç¡Ä¡×
¡Ö¼«Èñ¥¥ã¥ó¥×¡×¤ò¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²óÈò¤·¡¢¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤·¤¿ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¡Ê26¡Ë¡££²·î£±Æü¤«¤é¤Ï£±·³¤¬²á¤´¤¹²Æì¡¦µ¹ÌîºÂÂ¼¤ÇÎý½¬¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¶¯µ¤¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ç¯Êð¤òÄß¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¡¢½ÐÍè¹â¹þ¤ß¤Î£±Ç¯Áí³Û£µ²¯±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££±Ç¯¤Ç¤Î¥¢¥Ã¥×³Û¤Ï¶âËÜÃÎ·û»á¡Ê57¡Ë¤òÈ´¤¤¤ÆµåÃÄ»Ë¾åºÇ¹â¤È¤Ê¤ê¡¢Ç¯Êð¤À¤±¸«¤Æ¤â¶áËÜ¸÷»Ê¡Ê31¡Ë¤Î£µ²¯±ß¤Ë¼¡¤°£²°Ì¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÀ®¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢º´Æ£¥µ¥¤¥É¤Î¡È´°¾¡¡É¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤â¡¢Ã±Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Íèµ¨¤â¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¸ò¾Ä¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£²¾¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ì¤ÐÌ´¤¬³ð¤¤¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÇ¯Êð¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥Ç¥¹¥¯¡Ë
£±·î31Æü¤Ë²Æì¸©Æâ¤Î½É¼Ë¤Ç³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£·ÀÌó¹¹²þ¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç±ä¤Ó¤¿¤Î¤Ï¡¢º´Æ£¤¬ÊÆ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°Ä©Àï¤ò¶¯¤¯´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡ÖËÜ¿Í¤Ï¡Ø¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤â»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È²þ¤á¤ÆÌÀ¸À¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¸ò¾Ä¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿µåÃÄ¤ÎÃÝÆâ¹§¹ÔµåÃÄÉûËÜÉôÄ¹¤Ï¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ØµåÃÄ¤Î¸¢Íø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬Ê¿¹ÔÀþ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£µ¨¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ¤«¤éÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾ì¤ò»ý¤Ä¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½çÄ´¤Ë¿Ê¤à¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
Ä¹¤é¤¯ºå¿À¤ò¼èºà¤¹¤ëºßºå¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢À¼¤òÀø¤á¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Öº´Æ£¤¬¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÂåÍý¿Í·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÂç¥ê¡¼¥¬¡¼¤«¤é¤â¿®Íê¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØVC¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥°¥ë¡¼¥×¡Ù¡£¤³¤³¤¬µåÃÄ¤È¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°ÍÆÇ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ò¾Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µåÃÄ´´Éô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢º´Æ£¥µ¥¤¥É¤Î¶¯µ¤¤Ê»ÑÀª¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ø£±²óÀ®ÀÓ¤¬½Ð¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¥´¥Í¤¿¤é¤Ê¤ó¤Ç¤âÄÌ¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤éÂç´Ö°ã¤¤¤ä¤¾¡ª¡Ù¤È¸·¤·¤¤»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤â¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢µåÃÄ¿Æ²ñ¼Ò¤Î¡ØºåµÞºå¿À¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ù¤Îºå¿ÀµåÃÄÃ´Åö´´Éô¤â¡Ø¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òµÞ¤°¤¢¤Þ¤ê¡¢µåÃÄ¤ò·Ú»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÅÜ¤ê¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º´Æ£¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¾ùÅÏ¶â¤Ï¤¿¤«¤¬ÃÎ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¡Êºßºå¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
´´Éô¤ÎÅÜ¤ê¤ÏÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡ÖµåÃÄ¤Î´é¤¬¡È¼«Èñ¥¥ã¥ó¥×¡ÉÆÍÆþ¤È¤Ê¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤Î»Îµ¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤ë¤¿¤á¡¢º£²ó¤ÏµåÃÄ¤¬ÂÖÅÙ¤òÆð²½¤µ¤»¤¿·Á¤À¤¬¡¢º£¸å¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÀÞ¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£º´Æ£¤¬³¤³°FA¸¢¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Î¤ÏºÇÂ®¤Ç30ºÐ¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ë2029Ç¯¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¡Ø¤¢¤È£³Ç¯¤ÏÀäÂÐÆ¯¤«¤»¤ë¡£¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤ÈÂ©´¬¤¯¼Ô¤â¤¤¤ë¤È¤«¡£
¡È°é¤Æ¤Î¿Æ¡É¤Ç¤¢¤ë²¬ÅÄ¾´ÉÛ¸µ´ÆÆÄ¤â¡¢¥ª¥Õ¥ì¥³¤Î¾ì¤Ç¡Ø¥Æ¥ë¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡Ù¤È¥³¥Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º´Æ£¤Ïµå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢±ßËþ¤Ê·Á¤ÇÌ´¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¶¯µ¤¤Ê¸ò¾Ä¤Ç¡¢µåÃÄ¤ÎµÕÎÚ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£