見つけたら即カゴ推奨！！【コストコ】コーヒーのお供にしたい♡「スイーツ」をチェック

コーヒーのお供にぴったりな「スイーツ」が、【コストコ】に大集合。ひとりでゆったりと楽しむのはもちろん、みんなでワイワイお喋りしながらシェアするのもおすすめです。コーヒータイムにスイーツも一緒に味わえば、溜まったストレスまで発散できるかも。今回は、今の時期にぴったりないちごのスイーツや、お手軽感のあるハート型のケーキなど、イチオシのコストコスイーツをご紹介します。

カットして気軽にシェアできる！

ぐるぐると生地を何層にも巻き上げた「クレープバウム いちご味」。生地の間にほんのりピンク色のクリームを挟んだ、まろやかな味わいが楽しめそうなスイーツです。深みのあるコーヒーと、バランス良く味わえそう。1本まるごと入っており、好きなサイズにカットすればシェアもできます。来客用に出すスイーツにも良いかも。

コクのある味わいが楽しめそう

ゴツゴツとした見た目から食欲を誘う、6個入りの「カスタードシュークリーム」。インスタグラマー@potipoti212さん曰く「サクサクのシュー生地にたっぷりのカスタードクリーム」「大きくて食べ応えたっぷり」とのこと。クリームのとろっとした柔らかな口当たりが、たっぷりと楽しめそうです。カスタードのコクとコーヒーの香りとで、幸せな気分にひたれるかも。

ご褒美感を満喫したい時に

8等分にカットされ、シェアしやすい「いちごのミルフィーユ」。@potipoti212さんによると、「サクサクパイ生地に甘い硬めのカスタードクリーム」「中にもいちごがはいってて上の生クリームも結構甘め」なのだそう。中のいちごとトッピングのいちごとで、甘酸っぱい風味が良いアクセントとして楽しめそうです。見た目も華やかで、ご褒美感を満喫したいコーヒーのお供にも良さそう。

つまみやすいお手軽感がグッド！

@potipoti212さんが、「これは見つけたら絶対カゴ入れてほしい！」と推している「チョコレートスウィートハートケーキ」。ハートの形をしたケーキは、片面にチョコレートをコーティングし、プチ贅沢なおやつとして楽しめそう。「コーヒーと一緒に、軽くつまみたいかも……」そんな気分の時に、ちょうど良いはず。1袋に24個入りの大容量で、ストックしておけば小腹が空いた時に頼りになりそうです。

