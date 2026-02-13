1.自動回転型おもちゃ

猫用おもちゃは色々なタイプがありますが、自動で動くものは特におすすめです。中でも、ボールや猫じゃらしが円を描くように回る回転型は、猫の一人遊びにぴったり。

室内飼いの猫は、野良猫と比べて肥満になりやすい傾向があります。食べ物を探すために歩く必要もないため、慢性的に運動不足に陥りやすいのです。運動を習慣づけるのが一番ですが、仕事や家事で構ってあげられないときもあるでしょう。一人遊びできるおもちゃは、猫の運動不足解消やストレス発散に役立つのです。

中には、ただ回るだけでなく、不規則な動きで猫を楽しませてくれるものもあります。まるで本物の獲物が動いているかのようなおもちゃは、お留守番中も飽きずに遊べるというメリットがあるでしょう。

2.キャットホイール

キャットホイールとは、タイヤのような形をした猫用おもちゃです。ハムスターの回し車と同じ仕組みで、ルームランナーのように走り続けることができます。静音設計が備わっているものも多く、アパートや狭い家で猫を飼っている方におすすめです。

最大のメリットは、限られたスペースでも運動不足を解消できることでしょう。家中を走り回って困る…という方には、試してみる価値があるといえます。キャットホイールで運動することで、夜の大運動会をしなくなったという声もあるようです。

段ボール素材で作られているキャットホイールは、安価な上、爪とぎもできるというメリットも。ダイエット中の猫や、遊び盛りの子猫、多頭飼いの猫など、色々なシーンで活躍してくれること間違いなしです。

3.リュック型キャリー

猫を病院やホテルに連れて行くときに「キャリー」が必要になります。多くのキャリーはプラスチック製の手持ち型ですが、布製のリュック型も存在します。リュック型のキャリーは、飼い主さんと猫の双方にとって色々なメリットがあります。

飼い主さんにとっては、移動が楽になることが最大の魅力です。猫の体重は2キロ～6キロ程度ですが、ずっと持っていると負担になります。リュックであれば、手持ち型より重さを感じにくい上に、キャリーを床に置かずに作業をすることが可能です。とくに自転車での移動の方は、リュック型がおすすめです。

猫にとっては、飼い主さんの存在を感じられるというメリットがあるでしょう。手持ち型は、飼い主さんの姿やニオイが感じにくく、猫の不安が増してしまうことも。甘えん坊な猫の場合は、とくにメリットを感じられるはずです。

他にも、多頭飼いや災害時に「買ってよかった」と感じるケースが多いようです。

4.自動給餌器

自動給餌器は、決まった時間に自動的に餌が出てくる猫用グッズです。長期外出中に使うイメージが強いかもしれませんが、実はさまざまなシーンで重宝します。

例えば、急な残業や渋滞で、帰宅する予定時間に間に合わなかったとき。猫のご飯は毎日決まった時間に与えることが大切です。自動給餌器でご飯を与えることを習慣付けておけば、万が一のときでも決まった時間に与えられます。

また、起床が早い猫のケースでも便利です。早朝に起こされて困っている…という方はいないでしょうか。こんなときにも、自動給餌器があればわざわざ起きる必要がありません。

ダイエット中の猫にもメリットがあります。自動給餌器はご飯の量を設定できるため、「あげすぎ」を防ぐことができるのです。

最近は、カメラが付属しているものや、遠隔操作できるものも販売されています。猫のご飯について悩んだら、自動給餌器の導入を考えてみてもいいかもしれませんね。

まとめ

色々な猫用グッズを紹介しましたが、合うかどうかは猫次第です。話題のグッズでも、うちの猫には合わない…ということもあるでしょう。決して無理をせず、猫の様子を観察しながら取り入れてみてください。