オランダ代表のベースキャンプ地はカンザスシティに決定

オランダサッカー協会は2月12日、6月に開幕する北中米ワールドカップに出場するオランダ代表のベースキャンプ地を発表した。

W杯で日本代表と初戦で対戦する同代表の滞在地はカンザスシティに決まった。

現在FIFAランキング7位と強豪のオランダは、W杯グループステージ初戦でダラスで日本代表と対戦。第2戦は欧州プレーオフBの勝者とヒューストン、第3戦はチュニジアとカンザスシティで対戦するスケジュールとなっている。

オランダがトレーニングを行うKCカレント・トレーニングファシリティは、2022年に建設されたアメリカ初の女子プロスポーツチーム専用トレーニング施設。1800万ドル（約27億円）をかけて作った豪華施設は、FIFA認定の2面の天然芝ピッチと最新鋭のリカバリー室、トレーニングルームを完備している。

2010年の南アフリカ大会グループステージでは日本代表を1-0で下した強敵は、充実したトレーニング設備がある環境で決戦に臨む。（FOOTBALL ZONE編集部）