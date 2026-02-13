“日本一強いアナウンサー”キュートな眼鏡姿が「可愛すぎて永久保存版」「胸キュン」
フリーアナウンサーの堀江聖夏が12日にインスタグラムを更新。眼鏡姿のオフショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】堀江聖夏アナ、トレーニングウェアでボディラインあらわ「スタイル最高です」「マヂ天使」
堀江が「髪の毛切ってもらいました」と投稿したのは、お気に入りの眼鏡をかけたオフショット。複数公開されている写真には、ニット姿で眼鏡をかけた堀江がカメラに笑顔を見せる様子が収められている。
この投稿にファンからは「可愛すぎて永久保存版」「胸キュン」「マヂ天使」などの声が集まっている。
■堀江聖夏（ほりえ みな）
1993年7月14日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。「日本一、強いアナウンサー」という肩書きをもっており、空手黒帯を取得している。インスタグラムに投稿されたチャイナドレス姿の瓦割り動画は、30万以上の「いいね！」を記録。
引用：「堀江聖夏」インスタグラム（＠mina_horie）
