「ここさんの前髪なしがタイプ」Koki, 姉と前髪おそろいショットを公開
モデルで女優のKoki,が12日にインスタグラム。姉のCocomiと前髪をお揃いにした2ショットを披露した。
【写真】似ているのがよく分かる！ Cocomiと妹Koki,、顔を寄せ合う2ショット
Koki,が投稿したのはCocomiとのドライブ中に撮影した2ショット。写真には前髪をセンターパートにした2人が笑顔でカメラを見つめている。投稿の中でKoki,は「個人的にここさんの前髪なしがタイプです」とコメント。
そんな彼女の投稿には13日午前までに6.8万件を超える「いいね！」が寄せられている。
■Koki,
2003年2月5日生まれ。木村拓哉と工藤静香の次女。姉はフルート奏者のCocomi。2018年にモデルとしてデビュー。作曲家して、母の工藤静香や三浦大知に楽曲を提供。女優としても活動していて2022年公開の映画『牛首村』で主演を務めたほか、2025年は『女神降臨』2部作で主演を務めた。
引用：「Koki,」インスタグラム（@koki）
