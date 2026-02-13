タレントの小島瑠璃子が１９日から３週連続で配信されるＡＢＥＭＡオリジナルバラエティー番組「資産、全部売ってみた」（後１１時）に出演することが１３日、分かった。昨年１０月の芸能界復帰後、初の番組ＭＣとなる。

芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する”人生再スタート応援バラエティー”。「ゆきぽよ」の愛称で知られるモデルでタレントの木村有希、元モーニング娘。の加護亜依、手品師でタレントのマギー審司らが出演する。

小島はオファーを受け「率直にうれしかったです」。「日本ではお金の話をオープンにしない美徳もあるけど、番組ではゲストの方々がご自身の状況やお金のことを驚くほど明け透けに話している。一人の経営者として、次のチャレンジを考えている人にとって非常に参考になる、生々しいリアリティーのある番組になった」と見どころも語った。

共にＭＣを務める、平成ノブシコブシの吉村崇は、小島のＭＣ姿を「さすがでしたね、知識がすごい！ いろんな経験を経て、様々な知識を吸収して、確実にパワーアップして戻ってきたなと感じました。トークのキレは相変わらずですし、頼もしかったです」と絶賛していた。

小島は２００９年の第３４回ホリプロタレントスカウトキャラバンでグランプリに選ばれ、芸能界デビュー。バラエティー番組を中心にスポーツ番組のキャスターとしても活躍したが、中国留学を理由に２３年２月末に大手芸能事務所「ホリプロ」を退社。同年３月に温浴施設のプロデュースなどを手掛けていた２歳下の若手実業家と電撃結婚。第１子も出産した。昨年２月に夫が急死。同年１０月に芸能活動を再開し、フリーで活動することを発表。個人事務所の設立を発表し、動画メディア、映画のイベントに出演していた。

◆小島のコメント全文

オファーを受けた時は率直にうれしかったです。やるからには良い番組にしたいという思いが強く、スタッフの方々と密にコミュニケーションを重ねて準備しました。日本ではお金の話をオープンにしない美徳もありますが、番組ではゲストの方々がご自身の状況やお金のことを驚くほど明け透けにお話ししてくださっています。特に初回ゲストのゆきぽよちゃんは、世間のイメージとは違う、彼女が直面した驚くような真実も語ってくれています。私自身も一人の経営者として、次のチャレンジを考えている人にとって非常に参考になる、生々しいリアリティのある番組になったと感じています。そして一緒にＭＣを務める吉村さんは、どんな現場でも番組を成立させてくださる絶大な安心感があります。番組の撮れ高や、ゲストの皆さんが傷つかないためのフォロー、その土台を吉村さんが作ってくださるからこそ、私は思い切り入りたいところに入ることができました。ぜひご覧ください！

◆吉村のコメント全文

この番組は、単なる下世話なお金の話をしていくのかなと思いきや、全く違いましたね。お金の生み方、作り方の新しいジャンルを見せつけられました。海外では一般的でも、日本では眠ったまま動いていない業界や流通がまだまだある。そこを刺激して動かしていく面白さは、まさにチャンス。目からウロコの連続だったので是非ご覧いただきたいです。一緒にＭＣを担当するこじるり（小島瑠璃子）はさすがでしたね、知識がすごい！いろんな経験を経て、様々な知識を吸収して、確実にパワーアップして戻ってきたなと感じました。トークのキレは相変わらずですし、頼もしかったです。