BLACKPINKが、韓国国立中央博物館とコラボする。韓国メディアが報じた。所属企業YGエンターテインメントは12日「26日から3月8日まで、国立中央博物館と共同で『国中博 × BLACKPINK』プロジェクトを実施する。27日に発売される3枚目ミニアルバム『DEADLINE』を記念して企画された今回のコラボは、単なるアルバムプロモーションにとどまらず、K−POPと韓国の文化遺産を融合させた、複合文化プロジェクトである点で意義が大きい」と発表した。

韓国メディアのニュースエンは13日「この期間、国立中央博物館の外観はBLACKPINKとプロジェクトを象徴するピンクの照明で彩られ、特別な夜間景観を演出する。世界中のファンが訪れる名所としての役割も期待されている。メンバーは、博物館が選定した代表的な遺物8点のオーディオ・ドーセント（音声ガイド）録音に直接参加し、自分たちの声で文化遺産の歴史と価値を紹介する予定だ」と報じた。

さらに「メインロビーの『歴史の道』では、ミニアルバム全曲音源リスニングセッションが行われる。韓国古代史の象徴的な遺物と現代K−POP音楽が同じ空間で出会い、意味を深める。国立中央博物館とK−POPアーティストが公式に大規模な協業を展開するのはBLACKPINKが初めてで、音楽産業と文化遺産機関の新たな協業モデルになるとみられている」と報じた。

国立中央博物館は昨年、Netflix（ネットフリックス）人気アニメーション映画「K−POPガールズ！デーモンハンターズ」人気で、世界中から旅行客が殺到した。同アニメに登場するトラ（ダーピー）が、同博物館で販売していたトラのバッジに似ていることから、グッズ販売が急増し、売り切れ期間が長かった。また昨年、同博物館は05年に移転して以来、最多入場者数を記録した。