タレント今田耕司（59）が13日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）に出演。医者に止められても続けていることを明かした。

オープニングで飛散シーズンを迎える花粉の話題に。元々花粉症という今田は「私は舌下治療というのをやってますから」と切り出すと、アシスタントの若林有子アナウンサーが「薬を飲むんですよね？」と質問した。

今田は舌下療法について「薬を飲むというよりは、ラムネみたいなのがあるんですよ。それを舌の裏に置いて、1分間溶かすんです。口の中に入れておいてそれを飲み込むみたいな。花粉の成分が入ってるので、薬というか体に入れてどんどん免疫をつけるみたいな」と説明。「それを6年やってるから。治療は3年から5年でいいっていう治療です」と長く続けていることを明かした。

すでに目安となる5年は過ぎており、若林アナが「（治療期間を）超えてますよね？」と尋ねると、今田は「あんまりないパターンの、医者に止められてもやってます。『もういいですよ』って」と笑いを誘った。効果については「やる前なんて、12月ぐらいから3月、4月は肌は痛いわ真っ赤っかなるわ。パリパリなって。顔とか鼻とかが。声も出にくくなる、喉にもくる。だからもう快適」と花粉症で悩む人に勧めていた。