“平成女児の聖地”でナルミヤキャラクターと再会 懐かしい“デニム素材”のシールバインダーなど登場
バラエティショップを運営するオリンピアは、ナルミヤ・インターナショナルが展開する人気ジュニアアパレルブランドのナルミヤキャラクターズとのコラボグッズ第1弾を、28日より発売する。
【写真】エンジェルブルーのデニムシールバインダーも登場！
近年、シールブームの再燃や当時のキャラクターの再評価を背景に、2000年代に親しまれたカルチャーが懐かしさと新鮮さを併せ持つ「カワイイ」として、世代を超えて再び注目を集めている。
こうした「平成女児ブーム」が広がる中、オリンピアは大切にしてきた「“カワイイ”の力で人々を応援する」という価値観を軸に、平成時代に多くの女の子の憧れの対象としてジュニアブームをけん引してきたナルミヤキャラクターズの世界観や魅力を活かしつつ、今のトレンドや感性に沿った形で商品や体験を展開する。
同コラボレーションを通じて、ミレニアム世代には子どもの頃に感じたときめきや、当時は手にできなかった憧れを大人になった今のライフスタイルや価値観で楽しめる機会を、またZ世代にはナルミヤキャラクターズの世界観に触れつつ、レトロと今のトレンドが重なり合う新たな「カワイイ」と出会う機会を届ける。
平成の空気感を感じさせるデニム素材を使用したシールバインダーをはじめ、アクセサリーやバッグなど、日常のさまざまなシーンに自然に取り入れられるアイテムをラインナップ。友だち同士はもちろん、親子でもオソロイで楽しめるデザインに仕上げている。
また、全10種類で展開するシークレットフラットミニポーチは、どの柄が出るか分からない仕様で、現代ならではの“ガチャ感覚”のワクワクを楽しめるアイテム。コレクション性の高さに加え、コンパクトで小さめのバッグにも収まりやすく、実用性も兼ね備えている。
また、コラボレーションアイテムを税込3000円以上購入すると、『ナルミヤキャラクターズぷっくりシール』がもらえる。さらに、5000円以上購入すると、『メゾピアノ柄ショッパー』をプレゼント。
（C）N.I.
