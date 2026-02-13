歌手の中森明菜（60）が20年ぶりのライブツアーを開催することが発表された。7月に東京・大阪・名古屋の3都市をめぐるライブツアー「AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026」（全5公演）を行う。

中森は2024年と2025年に開催されたファンクラブ限定ライブ「ALDEA Bar at Tokyo」シリーズから、昨年末は8年ぶりのディナーショー「AKINA NAKAMORI DINNER SHOW 2025」を開催し活動を本格化させている。来年のデビュー45周年イヤーを前に、ライブツアー始動が決定。ホールでの中森のコンサートは、2006年の「AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2006〜The Last Destination〜」以来、約20年ぶりとなる。

現在、ステージやセットリストを中森本人も入ってプランニング中で、オリジナル・アレンジで全20曲以上の楽曲を披露する予定だという。中森は「久しぶりにみなさんに会いに行きます。喜んでもらえるセットリストをいま頑張って考えています」とコメントしている。

また、13日放送のニッポン放送「中川家ザ・ラジオショー」では、中森本人からの肉声コメントがオンエアされる。「今日の中川家さんのラジオでいくつか発表しますね、ぜひお聴きください」とPRしている。