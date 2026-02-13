ミラノ・コルティナオリンピックは１２日、各地で競技が行われた。

１２日に行われたスノーボード女子ハーフパイプ決勝で、小野光希（バートン）が８５・００点で銅メダルを獲得した。同種目の日本勢では、前回北京大会銅の冨田せな（宇佐美ＳＣ）に続いて２大会連続のメダル獲得。チェ・ガオン（韓国）が９０・２５点で優勝し、３連覇を狙ったクロエ・キム（米）は８８・００点で２位となった。日本勢は清水さら（ＴＯＫＩＯインカラミ）が４位、工藤璃星（同）が５位、冨田が９位だった。

初出場で１６歳の清水は表彰台にわずか１点届かず、冬季五輪の日本女子最年少メダリストの記録更新はならなかった。「メダルにあと一歩届かなかったのは悔しい」と涙を浮かべた。

大技を鮮やかに決めた。女子では使い手が少ない「ダブルコーク１０８０」（縦２回転、横３回転）。１回目、２回目でこの技に失敗して後がなくなった３回目。「攻めきりたい」と挑戦して成功。その後は流れるようなつなぎで２回転半技などを繰り出し、決勝で初めて滑りきると、ガッツポーズが飛び出した。

五輪を見据えて得点力向上のために磨いた大技だったが、「本番になると周りの空気にのみ込まれちゃった」と悔やんだ。清水は「この悔しさをバネに、次の五輪も目指そうと思っている」と雪辱を誓った。（小沢理貴）