コント日本一決定戦、キングオブコントで2022年（令4）から4年連続決勝進出を果たしているお笑いトリオ、や団が「や団単独ライブツアー2026『巡業』」を行うことが13日、発表された。

5月29日から7月10日にかけて、東京、名古屋、大阪、福岡、新潟の5都市で6公演を行う。

や団は07年（平19）に結成。現在のメンバーは本間キッド（43）、中嶋享（43）、ロングサイズ伊藤（44）。本間は「去年のツアーは北は東京から南は大阪まで回りましたが、今年のツアーでは北は新潟から南は福岡までと規模を拡大しています。最終的には月から太陽まで回るツアーをやりますので、そこんとこよろしく」。

中嶋は「それぞれの素材の良さを生かし、1本、1本極太なネタで、お客さんを笑いマシマシにできるように、天下一品の熱々なコントを提供したいと思います」。伊藤は「Hollo.元気かい？ 今度、単独ツアーをやるんだ。よかったら見に来てくれよ」と話している。

5月29日に東京・セシオン杉並、6月12日に愛知・今池ガスホール、同20日に福岡・スカラエスパシオ、同27日に大阪・心斎橋PARCO SPACE14、7月4日に新潟・新潟県民会館小ホール、同10日に東京・なかのZERO小ホールで開催する。

チケットはオフィシャル先行予約が2月13日午後6時から同22日午後11時59分まで。一般発売は3月7日午前10時からチケットぴあで。

◆や団

本間（ほんま）キッド1982年（昭57）12月23日、埼玉県富士見市生まれ。趣味はプロレス、格闘技観戦、Tシャツ収集。特技は柔道、ブラジリアン柔術、グラップリング。168センチ。血液型AB。

中嶋享（なかしま・とおる）82年6月23日、埼玉県三芳町生まれ。趣味はラーメン屋巡り。特技はバスケットボール。171センチ。血液型A。

ロングサイズ伊藤（いとう）81年3月22日、神奈川県生まれ。趣味はスポーツ全般。特技はハーモニカ吹き。183センチ。血液型A。