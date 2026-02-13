ポメラニアンさんのお散歩に興味津々だったという1歳の女の子。安全な室内でリードを渡してみたら…まさかの立場が逆転してしまう光景が話題になっているのです。

思わずにっこりしてしまう、優しさに溢れた微笑ましいその光景は記事執筆時点で67万回を超えて表示されており、1.2万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：1歳の女の子が『犬の散歩』に挑戦した結果→まさかの『立場が逆転する光景』】

犬の散歩に興味津々な1歳の女の子→練習をしてみた結果…

Xアカウント『@momonga_mama_11』に投稿されたのは、1歳の女の子とポメラニアンくんのお姿。

この日、ご家族と一緒に室内ドッグランへお出かけされていたというポメラニアンくん。

ママさんは日頃からポメラニアンくんのお散歩に興味津々だという妹ちゃんに、安全な場所（室内ドッグラン）でリードを渡してみることにしたのだといいます。

念願のお散歩練習が始まったことに妹ちゃんは大喜びで、つたない足取りながら懸命にリードを握っていたのだそう。

リードを持っているのが妹ちゃんであることを理解しているポメラニアンくんは、何度も何度も振り返りながらスピードを合わせて歩いてあげていたのだとか。

設置された数々のアジリティの隙間をのんびりと妹ちゃんのペースに合わせながら、危険がないように歩いてあげたというポメラニアンくん。

いつか本当にふたりでお散歩を楽しめる日に向けての可愛すぎる練習光景は多くのユーザーをほっこり和ませることとなったのでした。

この投稿には「家族愛ですね」「優しい」「小さな子に合わせてあげてて素敵」など海外ユーザーからもコメントが寄せられています。

優しいお兄ちゃんっぷりに感動の連続

先月2歳になったばかりのポメラニアンくんは、甘えん坊ながら紳士的で笑顔が素敵な男の子。小さな妹ちゃんにとっても優しく接してくれるそうで、ハグを受け止めるお姿はあまりにも尊いものだといいます。

妹ちゃんの成長と共に変化しつつある関係性、この先もたくさんの楽しいことや嬉しいことが待ち構えていることでしょう！いつか本当に一緒にお散歩を楽しめる日が楽しみですね。

飼い主さんに溺愛されながら妹ちゃんを大切に、マイペースでのびのびとしたその暮らしぶりはポメラニアンの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

