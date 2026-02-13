雨の日のお散歩に備えてカッパを着せてもらったワンコ。しかし、いざ準備が整ったその姿は、飼い主さんの想像とは少し違っていたようです。

思わず目を奪われる独特なフォルムが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で39万再生を突破。「七福神にいそうｗｗ」「給食当番みたい」といったコメントが寄せられています。

雨の日のお散歩準備

TikTokアカウント「kainushi_of_ginemma」に投稿されたのは、雨の日のお散歩前に撮影された一幕。登場するのは、白柴の「銀」ちゃん。この日は、雨対策としてカッパを着せてもらうことになったそうです。

玄関で立ち尽くす銀ちゃんは、総柄のレインコートをしっかり着用。ところが、頭を覆うフード部分が予想以上に大きく、耳が完全に隠れた丸いシルエットに仕上がっていたのだとか。

どこかで見たことがあるような…

フードの余った生地は、頭の周りでくしゅくしゅと重なり、独特な存在感を放っていたといいます。その姿は、どこか見覚えのある雰囲気に見えてしまうから不思議です。頭に浮かぶのは、給食当番……七福神……パーマをあてている人……？

銀ちゃんは微動だにせず、視線を少し落としたまま静止。その姿からは、状況を静かに受け入れたかのような空気すら漂っているよう。無言のまま完成したフォルムが、余計にシュールさを引き立て、思わずクスッと笑えます。

「思っていたのと違う」姿に爆笑

どこか哀愁を感じさせる表情と、完成してしまった頭の形。その組み合わせが「思っていたのと違う着方」として反響を呼ぶことに。銀ちゃん自身は何も語らず、ただ静かに佇んでいただけなのに、その存在感は圧倒的です。

雨の日のお散歩に向けた準備のはずが、まさかここまで話題になるとは想像していなかったはず。頭の部分を持て余してしまった結果、生まれた“別の何か”のような姿は、多くの人の記憶に残るワンシーンとなったのでした。

投稿には「ちょっと不貞腐れてる感も相まっておもろすぎるｗｗ」「紅白の小林幸子みたいｗ」「銭湯にこーゆーおばちゃんおるよ。笑」「見た瞬間思わず 飲み物吹き出しちゃいました」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「kainushi_of_ginemma」では、白柴の銀ちゃんと、ジャックラッセルテリアのエマちゃんの日常が投稿されています。可愛い姿にほっこりしたい方は、ぜひチェックしてみてください！

