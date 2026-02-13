逃げる中国漁船に水産庁の取締船4隻が集結

水産庁・九州漁業調整事務所（水産庁漁業取締本部福岡支部）は2026年2月13日、九州西方沖の排他的経済水域（EEZ）において、違法な操業を行っていた中国籍の漁船を拿捕（だほ）したと発表しました。

【緊迫の状況】水産庁が拿捕した漁船、逮捕した中国人船長の詳細です（写真を見る）

検挙されたのは、中国漁船特有の「虎網（とらあみ）」と呼ばれる漁具を積載した大型船です。

この虎網漁は、強力な集魚灯で魚を集め、袋状の巨大な網で群れごと一網打尽にする漁法です。その漁獲能力の高さから、資源管理を無視して稚魚まで根こそぎ獲ってしまうため、“海の掃除機”とも揶揄され、日本周辺海域では特に警戒されている船種のひとつです。

発表によると、前日12日、水産庁の漁業取締船「白鴎丸(はくおうまる)」(499トン)が、長崎県五島列島沖の排他的経済水域において、中国虎網漁船「チオントンユィ11998」を発見、漁業監督官による立入検査を実施するため停船を命じました。しかし、同船はこれに従わず逃走。このため、同船の中国人船長を漁業主権法違反（質問・検査の拒否・忌避罪）の疑いで逮捕したといいます。

また本件には、水産庁漁業取締本部漁業取締船「なのつ」「むさし」「白萩丸（しらはぎまる）」の3隻が捜査支援にあたりました。

なお、水産庁漁業取締本部による外国漁船の拿捕は今年初（中国漁船1件目）で、中国漁船としては、2022年以来となります。

水産庁の取締船は、海上保安庁の巡視船とは異なり、船体が白く、煙突（ファンネル）に赤い二本線と「水」の文字が描かれているのが特徴です。武器の使用こそ限定的ですが、違法船に対しては強行接舷を行い、荒れる海上で乗り込んでいくなど、その活動は極めて実戦的かつハードなものです。

東シナ海などでは、外国漁船による違法操業が後を絶ちません。我が国の海洋資源を守るため、海の上では日々、こうした取締船による激しい追跡と監視の目が光っています。