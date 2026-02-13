Amazon.co.jpは、映像配信サービス「Prime Video」で、アニメ「北斗の拳」のリブート版や韓国の心理スリラー「セイレーンのキス」などを世界独占配信する。

アニメ作品では、原作40周年を記念したリブート版「北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-」が、中国本土を除く全世界で独占配信される。制作はトムス・エンタテインメントが担当し、CGと手描きを融合させた表現で再構築されるという。

「北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-」、武論尊・原哲夫／コアミックス、「北斗の拳」製作委員会

また、サイエンスSARUが制作を手がけるシリーズ最新作「攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL」は、2026年7月に世界独占配信され、日本国内では一足先に先行独占配信される。このほか、「片田舎のおっさん、剣聖になる」の第2期も同年7月より独占配信される。

「攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL」、2026 Shirow Masamune／KODANSHA／THE GHOST IN THE SHELL COMMITTEE

「片田舎のおっさん、剣聖になる」、佐賀崎しげる・鍋島テツヒロ／SQUARE ENIX・「片田舎のおっさん、剣聖になるⅡ」製作委員会

韓国コンテンツは、ロマンスから歴史ドラマ、スリラーまで幅広いジャンルが揃う。たとえば、ウィ・ハジュンとパク・ミニョンが共演する心理スリラー「セイレーンのキス」が3月2日から韓国・中国を除き世界独占配信される。

「セイレーンのキス」、提供：Prime Video