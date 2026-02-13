“不可解”なほど低い点数…「メダルを盗まれた！」と韓国メディア　母国のフィギュア男子に「深い悔しさ」【冬季五輪】

韓国メディアがチャ・ジュンファンの得点の低さに疑問を呈した(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子ショートプログラム（SP）で、韓国のチャ・ジュンファンの得点を巡り、韓国メディアが疑問の声を上げている。

チャ・ジュンファンは、技術点（TES）が50.08点、演技構成点は（PCS）42.64点を獲得して、合計92.72点の6位でショートプログラムを終えたが、韓国メディア『エックスポーツニュース』はその採点に疑問を呈した。

同メディアは「“チャ・ジュンファン、メダルを盗まれた！” 海外で波紋…本人が心境を告白」と題した記事を掲載し、「チャ・ジュンファンのショートプログラム（SP）の得点を巡り、各方面から異議を唱える声が相次いでいる。チャ・ジュンファン自身も、技術点以上に演技構成点の伸び悩みに心残りを抱いていることが明らかになった」と伝えている。

記事では「チャ・ジュンファンは演技直後、右手を力強く突き上げ、『やり遂げた』という感情を爆発させた。しかし、キス・アンド・クライで得点を聞いたチャ・ジュンファンの表情は一瞬にして強張った。自身の得点に対して納得のいかない、深い悔しさがにじみ出ていたからだ」と記している。