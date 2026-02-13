「1試合目より形は出来ている」カーリング日本、痛恨の連敗スタートも前向く声　「最後はいいとこまでいった」とエールも【冬季五輪】

吉村は次戦に向けて気持ちを切り替えていた(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪は現地時間2月12日、カーリング女子の1次リーグが行なわれ、2戦目となる日本代表（フォルティウス）はデンマーク代表と対戦。延長戦の末に7−10で敗れ、初戦に続いての連敗を喫している。

第4エンドまでに1-4とリードされるなど、前半戦より苦しい戦いを強いられた日本は、その後徐々に追い上げをみせ、第8エンドで7-7と同点に並んだ。試合が進むにつれ集中力を高め、終盤で粘りを発揮していた日本だったが、延長11エンドで後攻のデンマークに得点を奪われ、競り負ける形で試合を落とした。

日本は初戦のスウェーデン戦にも敗れており、2戦目でも初勝利はお預け。五輪序盤は連敗スタートとなった。今大会、1次リーグでは10チームが総当たりで対戦し、上位の4チームがトーナメントとなる準決勝に進む。日本は14日に行われる3戦目のスイス戦から巻き返しをはかる。

試合後、『NHK』が伝えた選手インタビューでは、悔しさを吐露しながらも前向きなコメントが聞かれた。

スキップの吉村紗也香は、後半で同点となった試合展開を振り返りながら、「1試合目よりは形はできているのではないか」とチームの粘りについて触れ、「明後日の試合（スイス戦）に向け、みんなでコミュニケーションを取り、良い準備をしていきます」と語った。