これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越の所々にナダレ注意報が発表されています。

上・中・下越の積雪が多い地域では、屋根からの落雪やナダレに注意ください。



◆13日(金)これからの天気

広く晴れ間はでますが、天気は変わりやすく局地的に雪や雨が降るでしょう。

洗濯物は部屋干しにしておいた方が安心です。



降水確率は、新潟市や佐渡市では夕方まで30%とやや高くなっています。

村上市と阿賀町は、夜にかけて40%とやや高くなっています。



◆13日(金)の予想最高気温

最高気温は6～10℃で、昨日と同じくらいかやや高い予想です。

各地とも平年と比べて高くなっています。