天気が変わりやすく局地的に雪や雨に、洗濯物は部屋干しを【これからの天気(2月13日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越の所々にナダレ注意報が発表されています。
上・中・下越の積雪が多い地域では、屋根からの落雪やナダレに注意ください。
◆13日(金)これからの天気
広く晴れ間はでますが、天気は変わりやすく局地的に雪や雨が降るでしょう。
洗濯物は部屋干しにしておいた方が安心です。
降水確率は、新潟市や佐渡市では夕方まで30%とやや高くなっています。
村上市と阿賀町は、夜にかけて40%とやや高くなっています。
◆13日(金)の予想最高気温
最高気温は6～10℃で、昨日と同じくらいかやや高い予想です。
各地とも平年と比べて高くなっています。
