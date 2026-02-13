Cocomi＆Koki,、車内での姉妹動画に反響 Koki,「ここさんの前髪なしがタイプ」
木村拓哉＆工藤静香夫妻の次女でモデル・俳優のKoki,（23）が12日、自身のインスタグラムを更新。姉でフルート奏者・モデルのCocomi（24）との“仲良し姉妹2ショット”を披露した。
【写真・動画】「ここさんの前髪なしがタイプ」Cocomi＆Koki,の仲良し2ショット
Koki,は「ここさんとの」とつづり、車内で撮影された写真と動画をアップ。動画には、Koki,が「ちゅるちゅる」とCocomiの頬を指差すほほ笑ましい姿や、前髪を調整するCocomiの姿などが映し出されている。Koki,は投稿で「個人的にここさんの前髪なしがタイプです」と好みのヘアスタイルを伝えた。
姉妹のほほ笑ましい姿に、母の工藤をはじめ7万人以上から「いいね！」が届けられている（2月13日午前11時半時点）。
