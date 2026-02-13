吉野北人、チョコレート作りに奮闘 『ar』連載「気づけば5年が経ちました」
THE RAMPAGE・吉野北人が、12日発売の雑誌『ar』3月号に登場した。
【写真】かわいいが止まらない！メロあすかで魅了した齋藤飛鳥
連載『HOKUTOIRO』では、「チョコレートタイム」をテーマに、甘さたっぷりの吉野が登場。「気づけばarでの連載も5年が経ちました」「ar連載と一緒にまだまだ進化の途中です」と、これまでの連載を振り返り。チョコレート作りに奮闘する吉野のショットと共に「これからの北人」についてのインタビューに注目だ。
表紙は齋藤飛鳥が飾り、山田杏奈、aoen琉楓・雅久・輝、本田翼、畑芽育、安斉星来、大原優乃、阿部顕嵐らも登場する。
