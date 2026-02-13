強豪校・日大三高の野球部員2人が、女子高校生にわいせつな動画を送らせて拡散したなどとして、書類送検された事件。複数の部員が、学校から配布されたタブレット端末を使って拡散していたとみられることがわかりました。

この事件は、日本大学第三高校硬式野球部員の男子生徒2人が、女子高校生（15）にわいせつな動画や写真を撮らせて送信させたうえ、別の部員らに動画を送信したなどとして、児童ポルノ禁止法違反の疑いで警視庁に書類送検されたものです。

動画を受け取った部員のうち、十数人が拡散に関わったとみられていますが、その際、学校から学習用に配布されているタブレット端末を使っていたとみられることが捜査関係者への取材で新たにわかりました。

動画は、野球部を中心に数十人に拡散されたとみられ、警視庁が詳しいいきさつを調べています。

また、日大三高はきのうから硬式野球部の活動を休止していて、生徒たちの処分を今後、検討していく方針です。