お笑いコンビ「見取り図」の盛山晋太郎（40）が、12日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0・15）に出演。NSC入学時の面接でのエピソードを披露した。

同番組では「呼ばれてないよ！見取り図ウラ同期芸人」として、大阪NSC29期同期の「コマンダンテ」石井輝明、安田邦祐、「ネコニスズ」ヤマゲン、大阪時代を密に過ごした「さらば青春の光」森田哲矢、東ブクロが集結。養成所への入学願書を披露しあい、盛り上がった。

盛山の願書が紹介されると、共演者らが「アンケート並みに書いてる！」と驚くほど、しっかりと書き込まれた志望動機を盛大にイジった。

学校行事で漫才を披露したことなどに触れながら、「周りの友達を楽しませることがとても好きです」などの文章が読み上げられると、盛山は「めっちゃはずいわ」と大照れだったが、「NSCはグループ面接やった」と思い返した。

そこでは面接担当者から出された「あなたはお笑いのために何ができますか？」との質問に対し、受験者は次々に「裸でバンジーができます」「熱いものをノーリアクションで食べられます」と回答。7、8人目だったという盛山は「死ぬまで時計を見ないです」と答えたという。

これに「ちょっとオモロいやん、体を張る系の流れで」と自画自賛しつつ振り返ったが、面接官は「そうやってな〜、センス出すヤツはだいたい落ちるからな」とバッサリ。共演者から「怖っ！」との声が上がる中、盛山は冷静に「まあその時は受かってんけどね」と語っていた。