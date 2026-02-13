マクドナルド、「チーチーダブチ」を2月18日から2週間限定で販売ホワイト&チェダー2種のチーズを4枚重ね！
【チーズチーズダブルチーズバーガー】 販売期間：2月18日～3月3日 価格： 単品 500円～ バリューセット 800円～
日本マクドナルドは、「チーズチーズダブルチーズバーガー」（通称：チーチーダブチ）を2月18日から2週間限定で全国のマクドナルド店舗にて販売する。価格は単品が500円～、バリューセットが800円～。
「チーズチーズダブルチーズバーガー」は、ジューシーな100％ビーフパティを2枚重ね、チェダーチーズを2枚サンドした「ダブルチーズバーガー」をベースに、ホワイトチェダーチーズを2枚加えることで、より濃厚でコク深い味わいに仕上げた一品。一口ごとに満足感のある味わいを楽しめる。
に大きな反響があり、“チーチーダブチを熱望“する声が多く寄せられていたとのこと。今回は2月18日から3月3日までの2週間限定で販売される。
みんな大好きチーチーダブチ！ pic.twitter.com/zzyB30BJPa- マクドナルド (@McDonaldsJapan) February 13, 2026
