安藤優子、甥の娘顔出し2ショット公開 高級バッグを大学入学祝いで贈る「素敵な大叔母さま」「どことなく似てる」の声
【モデルプレス＝2026/02/13】キャスターの安藤優子が2月12日、自身のInstagramを更新。甥の娘を顔出しした2ショットを公開した。
【写真】67歳ベテランキャスター「どことなく似てる」甥の娘との鉄板焼きランチショット
安藤は「鉄板焼きでお祝いランチをしました」と、過去投稿で進路相談を受けたことなどを明かしていた甥の娘・美優さんの大学入学祝いをした際の2ショットを公開。松坂牛の赤身のステーキなどの豪華料理の写真も複数枚投稿し、「大叔母からは、私が使っていたHERMESのバッグをプレゼントしました。きっと大事に受け継いでくれると思います」とプレゼントを贈ったことを綴っている。
この投稿に、ファンからは祝福の声が届けられるとともに、「利発そうなお嬢さん」「2人どことなく似てる」「素敵な大叔母さま」「料理もプレゼントも豪華」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆安藤優子、甥の娘との2ショット公開
◆安藤優子の投稿に反響
