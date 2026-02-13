アイドル時代から一転　“19禁ドラマ”のヒロインに挑むユルヒ、結婚・出産・離婚を経ての変貌

ガールズグループLABOUM出身のユルヒが、“19禁ドラマ”のヒロインとして本格的に女優活動に乗り出す。

アイドル時代とは一線を画す挑戦に注目が集まっている。

【写真】ユルヒ、“密着スポブラ”で見事な体つき

ユルヒは2月12日、自身のSNSに「『社内では静粛にシてください』。DramaBox、VIGLOO、GoodShortで会いましょう」というコメントとともに、写真と動画を投稿した。

公開された写真には、撮影現場でさまざまなコンセプトを演じるユルヒの姿が収められている。

ショートドラマ『社内では静粛にシてください』は、同名のウェブ小説が原作。過度な業務に追われ恋愛を諦めていた編集デザイナーのキム・ナユルが、広告会社の代表クォン・シジンの“秘密の一面”を偶然目撃したことから始まる物語だ。「19禁現代ロマンス」をうたっている。

ユルヒは女性主人公のキム・ナユル役を演じる。同作は同日に公開された。

（写真＝ユルヒInstagram）

ユルヒは20歳だった2018年5月、FTISLANDのチェ・ミンファンとの間に長男をもうけ、同年10月に結婚式を挙げた。当時、“最年少アイドル夫婦”として注目を集めた。

その後、双子の娘を出産し、家族で番組にも出演していたが、2023年12月に離婚を発表。現在、3人の子どもはチェ・ミンファンが養育しており、ユルヒは面会交流を通じて子どもたちと会っているという。

独身となったユルヒは、マラソンに挑戦するスポーツ・リアリティバラエティ番組『走らなきゃ生き残れない』（原題）に出演するなど、精力的な活動を続けている。

今回の出演をきっかけに、ユルヒが女優としてどこまで存在感を示せるのかにも注目が集まる。

◇ユルヒ プロフィール

1997年11月27日生まれ。2014年にLABOUMのメンバーとしてデビュー。2017年9月にFTISLANDのチェ・ミンファンとの交際を公表し、11月にグループ脱退。2018年1月、20歳で結婚を発表し、“最年少アイドル夫婦”として注目を集めた。結婚式前の同年5月に長男を出産し、2020年2月には双子の娘が誕生。3児の母として家庭を支えたが、2023年12月に離婚を発表した。