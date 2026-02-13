「生海老しゃぶしゃぶ」食べ放題が登場、〆には海老リゾットも 一人鍋しゃぶしゃぶの人気店が特別コースを販売
スタイリッシュな空間で台湾グルメが堪能できる「一人鍋しゃぶしゃぶ すうぷ 静岡パルコ店」（以下：すうぷ）は、「生海老」のしゃぶしゃぶが堪能できる「食べ放題特別コース」を2026年2月12日（木）から数量限定で実施している。
【商品画像】〆に味わう海老リゾット、特別コースの料金などはこちら
「すうぷ」の「しゃぶしゃぶ」は、一人にひとつのMY(マイ)鍋スタイルが特長。味を変えて2度楽しめる「だし」と、バラエティー豊かなたれやトッピングで、〆まで飽きることなく楽しめる。
今回の「食べ放題特別コース」は、豚肩ロースなどの定番ラインナップに加え、プリプリの食感の「生海老」が堪能できる。さらに、〆は海老の濃厚な旨味をまとったスープで作る海老リゾットもおすすめ。その他にも、肉汁があふれる「小籠包」などの飲茶も楽しめる。
生海老しゃぶしゃぶ食べ放題特別コース 税込4,399円
【「すうぷ流」 アレンジだしの楽しみ方】
step1.
最初は鰹節の風味豊かな『黄金だし』で。
step2.
黄金だしを味わったあとは、
＜すうぷBAR＞のオリジナルだしをプラスして味変。
【商品画像】〆に味わう海老リゾットはこちら〈生海老しゃぶしゃぶ食べ放題特別コースについて〉
【店舗情報】
・店舗名：一人鍋しゃぶしゃぶ すうぷ 静岡パルコ店
・住所：〒420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町6丁目7 静岡パルコ2F
・TEL：054-275-5532
・予約サイト：https://x.gd/1CpQl
===注意事項===
※実施期間は予告なく変更する場合がある
※画像はイメージ
※仕入れ状況により、食材・メニューが変更になる場合がある