「生海老しゃぶしゃぶ」食べ放題が登場、〆には海老リゾットも　一人鍋しゃぶしゃぶの人気店が特別コースを販売　

スタイリッシュな空間で台湾グルメが堪能できる「一人鍋しゃぶしゃぶ すうぷ 静岡パルコ店」（以下：すうぷ）は、「生海老」のしゃぶしゃぶが堪能できる「食べ放題特別コース」を2026年2月12日（木）から数量限定で実施している。

【商品画像】〆に味わう海老リゾット、特別コースの料金などはこちら

「すうぷ」の「しゃぶしゃぶ」は、一人にひとつのMY(マイ)鍋スタイルが特長。味を変えて2度楽しめる「だし」と、バラエティー豊かなたれやトッピングで、〆まで飽きることなく楽しめる。

今回の「食べ放題特別コース」は、豚肩ロースなどの定番ラインナップに加え、プリプリの食感の「生海老」が堪能できる。さらに、〆は海老の濃厚な旨味をまとったスープで作る海老リゾットもおすすめ。その他にも、肉汁があふれる「小籠包」などの飲茶も楽しめる。

生海老しゃぶしゃぶ食べ放題特別コース 税込4,399円

【「すうぷ流」 アレンジだしの楽しみ方】

step1.

最初は鰹節の風味豊かな『黄金だし』で。

step2.

黄金だしを味わったあとは、

＜すうぷBAR＞のオリジナルだしをプラスして味変。

【商品画像】〆に味わう海老リゾットはこちら

〈生海老しゃぶしゃぶ食べ放題特別コースについて〉

【店舗情報】

・店舗名：一人鍋しゃぶしゃぶ すうぷ 静岡パルコ店

・住所：〒420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町6丁目7 静岡パルコ2F

・TEL：054-275-5532

・予約サイト：https://x.gd/1CpQl

===注意事項===

※実施期間は予告なく変更する場合がある

※画像はイメージ

※仕入れ状況により、食材・メニューが変更になる場合がある