宇多田ヒカル、ハマっていることに黒柳徹子驚き 独創的な感覚で「地面がけがしているみたい」
宇多田ヒカルが12日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋50周年！めでたすぎでお祝いが止まらないSP』に出演。最近ハマっていることを明かし、黒柳徹子が驚く場面があった。
【番組カット】超貴重！笑顔を見せる黒柳徹子＆宇多田ヒカル
番組では、カードを引いてそこに記したテーマでトークを展開した。「最近ハマっていること」のカードを引いた宇多田は地面に落ちている絆創膏の写真を撮っていることを明かした。
「日本にいる時に若く顔が知られたから気付かれないように下を向いて歩くクセができた」という宇多田。絆創膏が地面に張り付いているのを見かけ、「地面がけがしているみたい」と独創的な感覚で興味を持つようになったという。
「よくあるんです。そういうのをいっぱい撮っているうちにそれを撮る人みたいになっちゃって。続けています」と話した。撮った大量の写真が公開されると、徹子は「ずいぶんいっぱいあるんですね」と驚いた様子を見せていた。
【番組カット】超貴重！笑顔を見せる黒柳徹子＆宇多田ヒカル
番組では、カードを引いてそこに記したテーマでトークを展開した。「最近ハマっていること」のカードを引いた宇多田は地面に落ちている絆創膏の写真を撮っていることを明かした。
「日本にいる時に若く顔が知られたから気付かれないように下を向いて歩くクセができた」という宇多田。絆創膏が地面に張り付いているのを見かけ、「地面がけがしているみたい」と独創的な感覚で興味を持つようになったという。
「よくあるんです。そういうのをいっぱい撮っているうちにそれを撮る人みたいになっちゃって。続けています」と話した。撮った大量の写真が公開されると、徹子は「ずいぶんいっぱいあるんですね」と驚いた様子を見せていた。