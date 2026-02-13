安藤優子、白×ベージュのきれいめ私服コーデ披露「ニットはZARA パンツはユニクロ」 ファストファッション取り入れた着こなしに反響「春近し〜な装い」「決まってます」
キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が12日、自身のインスタグラムを更新。「本日は甥っ子の娘の大学入学祝いに、ランチへ」とこの日の予定を明かし、白×ベージュで統一した“きれいめ”私服コーデを披露した。
【写真】「ニットはZARA パンツはユニクロ」白×ベージュのきれいめ私服コーデ披露の安藤優子
「本日のコーディネートは白とベージュ」と説明し、3枚の全身ショットをアップ。「白のコットンタートルにベージュのカシミアの羽織ものです。ニットはZARA パンツはユニクロ 一枚仕立ての羽織ものはミカコ ナカムラです」と着用アイテムについても説明した。
『ミカコ ナカムラ』のコートはパステルイエロー、バッグはビビッドなオレンジ系のカラーで、上品なスタイリングの差し色としてオシャレさを引き立たせている。
甥っ子の娘については「いつかの投稿に進路相談を受けたことをアップした､美優ちゃんです」と紹介。「ものすごい頑張り屋さんで､早々と志望校の合格を決めました。大叔母としてはうれしいかぎりです！」と喜びいっぱいにつづり、次の投稿では美優さんとの“顔出し”2ショットを披露している。
コメント欄には、祝福が相次いで寄せられたほか、安藤のスタイリングに対しては「春を感じる素敵なコーディネート」「決まってますねぇ」「春近し〜な装い」「とても爽やかで素敵」など、さまざまな反響が寄せられている。
