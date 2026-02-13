中道改革連合は１３日午後、党本部で開く議員総会で新代表を選出する。

代表選は、いずれも立憲民主党出身の階猛・元総務政務官（５９）、小川淳也・元幹事長（５４）による一騎打ちとなっており、衆院選の惨敗からいかに党を立て直すかが焦点となる。

両氏は同日午前、党本部で記者団の取材に応じた。中道改革が基本政策で安全保障関連法を合憲と位置づけたことや、原子力発電所の再稼働を条件付きで容認したことについて、両氏ともに「踏襲する」との考えを示した。

階氏は「安保関連法は運用次第で合憲にも違憲にもなる。合憲的に運用するのは当たり前だ」と述べた。

憲法９条の改正論議を巡っては、小川氏が「（憲法への）自衛隊明記はあり得る」との考えを示す一方、「リベラル層に安心してもらうよう議論を丁寧に進める」とも語った。

議員総会では両氏が決意表明し、その後に党所属衆院議員４９人による投票が行われ、新代表を選出する。新代表の任期は２０２７年３月まで。

４９人のうち公明党出身の議員が２８人と過半数を占めており、党内融和なども今後の課題となる。