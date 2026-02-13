34歳・瀧本美織、くびれ際立つピチT×へそ出しルックにファン歓喜 「久しぶり」とダンス動画も公開
俳優の瀧本美織（34）が、13日までに自身のインスタグラムを更新。圧巻スタイルが際立つピチTシャツ×へそ出しルックに反響が寄せられている。
【写真】くびれ際立つピチT×へそ出しルックを披露した瀧本美織
瀧本は、タイトな白いTシャツにジーンズを合わせた、シンプルながらも抜群のスタイルが際立つコーディネートを公開。頭にタオルを巻き、両腕を大きく掲げたポーズで、見事なくびれを惜しげもなく披露している。
また次の投稿では、「久しぶり」と、同じコーディネートでダンスを踊る動画も公開した。
抜群のスタイルを披露したこれらの投稿には、2万件以上の「いいね！」が届けられている（13日11時時点）。
【写真】くびれ際立つピチT×へそ出しルックを披露した瀧本美織
瀧本は、タイトな白いTシャツにジーンズを合わせた、シンプルながらも抜群のスタイルが際立つコーディネートを公開。頭にタオルを巻き、両腕を大きく掲げたポーズで、見事なくびれを惜しげもなく披露している。
また次の投稿では、「久しぶり」と、同じコーディネートでダンスを踊る動画も公開した。
抜群のスタイルを披露したこれらの投稿には、2万件以上の「いいね！」が届けられている（13日11時時点）。