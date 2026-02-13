厚生労働相の諮問機関・中央社会保険医療協議会は１３日午前、２０２６年度の診療報酬の改定内容を決定し、上野厚労相に答申した。

初診時や再診時に２０円上乗せする物価対応料を新設するなど、物価や人件費の上昇に苦しむ医療機関への支援が柱となる。救急患者を積極的に受け入れる病院への報酬を上げて超高齢社会に対応した体制作りも促す。新たな診療報酬は６月から適用される。

物価や人件費の上昇の影響で、医療機関の支出が増大し経営が悪化している。診療報酬は医療機関の収入の柱となる。医療機関の経営の安定化に向け、政府は２５年１２月、医師や看護師らの人件費に回る「本体」部分を、３０年ぶりの３％超となる３・０９％引き上げることを決めた。診療報酬増加に伴い患者負担も増える。

改定では、手袋や注射針などの器具の値上がりに対応し、初診料や再診料、入院料に上乗せする物価対応料を設ける。外来では初診時、再診時ともに２０円、入院では病院の役割に応じ１３０〜８４０円増やす。今後のさらなる物価上昇を見据え、来年６月からは外来で４０円、入院で２６０〜１６８０円の上乗せとなる。

上昇する人件費への対応で、看護師らの賃金を上げた医療機関が得られるベースアップ評価料も増額する。すでに賃上げを行っている医療機関で、外来は初診時で現行の６０円から２３０円に、再診時で２０円から６０円に上がる。新たに賃上げを行う医療機関の評価料はそれぞれ１７０円、４０円となる。入院は現行の最大１６５０円から最大２５００円にする。来年６月から上乗せ額は約２倍となる。

また救急患者を多く受け入れる病院が地域で中心的な役割を果たすように、高い入院料を得られる仕組みを設ける。年に２０００件の救急搬送を受け、１２００件の全身麻酔手術を行う病院は患者１人あたり１日１万９３００円を得る。

脳死者から提供された臓器の移植を行う病院を支援するため、従来の手術料に加え４倍の料金を支払う。人員や設備不足で移植が見送られる問題が起きており体制充実を図ってもらう。

在宅医療の拠点となる病院や診療所に対し、災害時にも業務を継続するための計画を作るように求める施設基準の要件変更も行う。

人口の少ない地域で診療所と連携し、緊急入院が必要な患者の受け入れや、診療所への医師の臨時派遣などを行った病院に報酬を上乗せする仕組みも設けた。

◆診療報酬＝医療機関や薬局が医療サービスの対価として受け取る報酬で、原則２年に１度見直される。国が定める公定価格で、手術や検査など医療行為ごとに点数が決まり１点１０円で計算される。患者は原則１〜３割を負担し、残りは公的医療保険で賄われる。国の政策を医療機関に誘導する手段にもなっている。