タレント上沼恵美子（70）が13日、TBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜前8・30）にゲスト出演。パーソナリティーの今田耕司（59）と、「M-1グランプリ」の話で盛り上がった。

今田が司会を務める「M-1グランプリ」で長年審査員を務めた上沼は、2021年をもって審査員を卒業。その後も「見てますよ、去年も拝見しました。たくろう良かったね。私が審査員でもたくろうやなあと思いましたよ」と語った。

だがここで、「好き嫌いがあるからね、今田さん」とトーンを変えた。「ずっと審査行かせてもらってて、1年抜けたことがあったのよ。用事やってウソついて…ごめん」と今だから言える？事実を告白し、懺悔した。

審査員を回避した理由について「ちょっと落ち込んだ…しんどかったんよね。重たかった、家で見てた」と打ち明けた上沼。「家でその時の大会見てて、行かなくて良かった〜！と思ったの」と続けた。

「なぜかって、最後名前出しますやんか、審査員が選んだ漫才師の」と上沼。最終決戦で良かった1組を各審査員が選び、モニターで順に開示されていく瞬間が大会のハイライトとも言えるが、「最後、チャンピオンになった人じゃないほうを私は茶の間で選んでてん」と苦笑い。自身の好みは別の漫才師だったことを振り返った。

今田は「めちゃくちゃ気になる〜！…考察が〜っ！」と、具体的な名前を避けた上沼の告白に興味津々だった。

ちなみに、上沼は2007年（第7回）から審査員を務め、2010年（第10回）とその後大会が復活した2015年（第11回）では審査員を務めていない。2016（第12回）から2021年（第17回）までは連続出演した。