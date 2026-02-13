◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ デンマーク10-7日本(大会7日目/現地12日)

日本は予選リーグ2戦目、デンマークに7-10で敗戦。連敗スタートとなりました。

第1エンドにスチールに成功し、1点を先制するも、その後第4エンドまで連続スチールを許し、1-4とリードを広げられます。

第5エンドでは2点を縮め、第8エンドではスチールに成功し同点に追いついた日本。1点を追う第10エンドは有利な後攻で迎えますが、同点の1点止まり。先攻から始まる延長戦は相手に3点を奪われ、敗れました。

試合を終え、スキップの吉村紗也香選手は「前半スチールされた場面はあったんですけど、後半粘りながら最終エンドも良いスコアで迎えることができたので1試合目よりかは形はできてきている」と振り返ります。14日の第3戦に向けては、「粘り強さっていうところも見えてきているかな。あさっての試合も良いゲームができるようにコミュニケーションをとっていい準備をしていきます」と力を込めました。

さらにセカンドの小谷優奈選手は、「ビハインドから始まってしまったので難しいショットを全員がやらなきゃいけない展開だった」とコメント。「後半追い上げて追いついていいポジションに持っていけたのは良いつながりができたんじゃないかな」と収穫と反省を口にしました。

また初出場の五輪の雰囲気について聞かれ、「盛り上がり方は他の試合とも違う。今はただただ悔しい。その悔しさと今日の2試合をしっかり振り返ってまた次の試合に活かせるように頑張りたいなと思います」と話しました。