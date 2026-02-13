もらったらうれしい「埼玉県のお土産」ランキング！ 同率2位「川越プリン」「十万石まんじゅう」を抑えた1位は？
寒さが身に染みるこの時期は、おうち時間を充実させてくれるおいしいものが何よりの楽しみになります。心まで温まるような甘いお菓子から、夕食の主役になる名産品まで、冬の静かなひとときを彩るギフトを選んでみてはいかがでしょうか。
All About ニュース編集部では、2026年1月27〜28日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、もらったらうれしい「埼玉県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「なめらかで甘さも程よく美味しいです」（30代女性／埼玉県）、「見た目が可愛くて特別感があり、「ちゃんと選んでくれたお土産」だと感じられるから」（10代女性／新潟県）、「卵の味が濃くて、たまに食べるスイーツとしては記憶に残る味わいとなめらかさを持っているから」（40代男性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「しっとり薄皮×上品なこしあんの王道和菓子。甘すぎず重すぎず、年配の方から子どもまで全世代に好かれる味です」（50代男性／東京都）、「埼玉県民ならみんな知っている十万石まんじゅう。埼玉のお土産のイメージがあるから」（30代女性／東京都）、「定番だけど美味しい」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「手軽に食べられて、味もおいしいからです」（20代男性／宮城県）、「見た目が華やかで高級感があり、年齢や性別を問わず喜ばれやすいお土産だと思いました。個包装で配りやすく、味のバリエーションも多いので、もらう側が選んで楽しめる点も嬉しいです。埼玉県のお土産として知名度が高いのも安心感があります」（30代男性／愛媛県）、「カラフルで華やかなので箱を開けた瞬間にうれしさがある。味のバリエーションが多く、少しずつ楽しめる点も好印象。埼玉土産として知名度もあり、きちんとした贈り物として成立する」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年1月27〜28日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、もらったらうれしい「埼玉県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
同率2位：川越プリン（川越プリン）／43票2位は「川越プリン」です。小江戸・川越の蔵造りの町並みに溶け込む専門店で作られるプリンは、地元の厳選素材を使用。滑らかな食感と、どこか懐かしい味わいが特徴です。時の鐘を眺めながらの食べ歩きだけでなく、お土産としてもパッケージのかわいさが喜ばれています。観光の拠点となる大宮や浦和からのアクセスもよく、幅広い層から支持されています。
回答者からは「なめらかで甘さも程よく美味しいです」（30代女性／埼玉県）、「見た目が可愛くて特別感があり、「ちゃんと選んでくれたお土産」だと感じられるから」（10代女性／新潟県）、「卵の味が濃くて、たまに食べるスイーツとしては記憶に残る味わいとなめらかさを持っているから」（40代男性／東京都）といった声が集まりました。
同率2位：十万石まんじゅう（十万石ふくさや）／43票同じく2位は「十万石ふくさや」の「十万石まんじゅう」です。「うまい、うますぎる」のCMフレーズで埼玉県民に広く親しまれているソウルフード。山芋を練り込んだしっとりとした皮と、上品なこし餡のバランスが絶妙です。歴史を感じさせる伝統の味は、贈答用の定番として今なお根強い人気を誇ります。
回答者からは「しっとり薄皮×上品なこしあんの王道和菓子。甘すぎず重すぎず、年配の方から子どもまで全世代に好かれる味です」（50代男性／東京都）、「埼玉県民ならみんな知っている十万石まんじゅう。埼玉のお土産のイメージがあるから」（30代女性／東京都）、「定番だけど美味しい」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
1位：フルーツゼリー（彩果の宝石）／51票1位に輝いたのは、「彩果の宝石」の「フルーツゼリー」でした。宝石のような輝きを放つゼリーは、フルーツの果汁と果肉をぜいたくに使用。一口食べれば、果実本来の豊かな風味と香りが広がります。さいたま市に本店を構え、ギフトとしても非常に重宝される一品。ちょっとぜいたくなお土産として定番となっています。
回答者からは「手軽に食べられて、味もおいしいからです」（20代男性／宮城県）、「見た目が華やかで高級感があり、年齢や性別を問わず喜ばれやすいお土産だと思いました。個包装で配りやすく、味のバリエーションも多いので、もらう側が選んで楽しめる点も嬉しいです。埼玉県のお土産として知名度が高いのも安心感があります」（30代男性／愛媛県）、「カラフルで華やかなので箱を開けた瞬間にうれしさがある。味のバリエーションが多く、少しずつ楽しめる点も好印象。埼玉土産として知名度もあり、きちんとした贈り物として成立する」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)