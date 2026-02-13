「母性に目覚めた2歳児に寝かしつけられる6カ月男児」と題した動画がTikTokに投稿され、話題となりました。まだまだ小さな2歳のお姉ちゃんがママの真似をしながら寝かしつける様子に「優しいお姉ちゃんで頼もしい」「なんて優しい手つき♡」と反響が寄せられています。



【動画】尊すぎる姉弟の姿はこちら

ソファの上で、小さいながらにしっかりと0歳の弟くんを抱っこする2歳のお姉ちゃん。左手でぎゅっと弟くんの首元を支えています。



すると、右手でそっと弟くんの眉間部分を撫で始めました。この動きは、赤ちゃんが自然にまぶたを閉じて入眠できるようにするテクニック。普段、ママが寝かしつけている様子を見て覚えていたようです。



おしゃぶりをくわえ、安心したように眠りにつく弟くんを確認すると、撮影しながら見守るママに「ダメダメ！起きちゃうから」と制するような身振りで静かにするよう伝えるお姉ちゃん。



弟くんが起きないように、優しく眉間を撫でる姿は、もう立派なお姉ちゃんなのでした。



動画を撮影したママ（@bana_kg）に話を聞きました。



ーー動画を撮影したときの状況について教えてください。



「上の子が『弟を抱っこしたい！』と言うのでさせたら、居心地がよかったのかウトウトし始めました。私が声を出すと、上の子が『しー！起きちゃう起きちゃう』などと私の真似を言いながら寝かしつけていました（笑）」



ーー普段のお姉ちゃんと弟くんの関わり方は？



「普段、弟はお姉ちゃんのおもちゃにされがちですが、たまにママの真似をして頭を撫でたり、抱きしめたり、笑わせようとしたりしてくれます。弟もお姉ちゃんと一緒だと安心しているような感じです」



ーーこれからどのような姉弟に育ってほしいですか？



「転んだら手を差し伸べる、困っていたら助けてあげる、『ありがとう』や『ごめんなさい』を素直に言える、ふたりにはお互いを思いやれる優しい気持ちをもって育ってほしいと思っています」



動画には、多くのコメントが寄せられました。



「顔がちゃんとお母さんになってる♡」

「サイズ感そんなに変わんないのにね！気持ちはママくらい大きいのかな」

「愛でてるお姉ちゃんも、全身で甘えてる赤ちゃんも可愛すぎて泣ける」

「パパママのやり方みてるんだね♡可愛い♡」



TikTok（@bana_kg）では、2歳差姉弟の仲睦まじい様子や成長記録を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・五ヶ瀬 あお）