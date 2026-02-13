「これ解禁されてました？」人気YouTuber、それスノ出演報告に驚きの声「マ？ドッキリじゃなくて？！」
YouTuberコンビ・ブルーシーのしらすさんは2月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。人気番組『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS）に出演することを報告し、驚きの声が寄せられました。
コメントでは「まじで！？！？見るしかないねぇ」「推しグル×推しの共演はすごい」「じんくん裏側で見守ってそうですw」「しらすさん出るんですか！？？これ解禁されてました？大丈夫でした？」などの声のほかに、「親友に盛大なそれスノ出演ドッキリ仕掛けてみた」「ん？ん？ん？！マ？ドッキリじゃなくて？！」とドッキリ企画を疑う声もありました。
「推しグル×推しの共演はすごい」しらすさんは「本日公開の『それSnow Manにやらせて下さい』にでます、ぜひ見てください」とつづり、2枚の写真を投稿。番組のセットと思われる場所で撮影されたソロショットです。しかし、番組公式Webサイトの同日夜に放送される回のゲスト欄にしらすさんの記載はありません。
Snow Manらが「10人連続完コピチャレンジ」に挑戦同日夜放送回の予告映像では、Snow ManがDOMOTO（元・KinKi Kids）の堂本光一さんや元レスリング日本代表選手の吉田沙保里さんと「10人連続完コピチャレンジ」に挑んでいます。一見、この映像の中にもしらすさんの姿はないように見えますが、放送を楽しみに待ちたいですね。
(文:熱帯夜)