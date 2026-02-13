高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第19週「ハナレル、シマス。」の第95回が２月12日に放送され、話題を呼んでいます。

【写真】ヘブンに話しかけられた庄田は…

松江中学の生徒たちに、ヘブンの熊本行きが伝えられました。雨の中、ヘブンと錦織は言葉を交わします。船で旅立つヘブンが抱えていた虫かごは…。

友人関係だったヘブンと錦織の別れにSNSやコメントではさまざまな声が上がりました。

＊以下２月12日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

ヘブン（トミー・バストウさん）の本当の思いを知ったトキは、松江を離れ、熊本に行くことを決意する。

それから数日、トキとヘブンは松江の人々へ別れの準備を進める。

トキは長屋を訪れサワ（円井わんさん）との別れの時間を過ごす。

一方、錦織（吉沢亮さん）、庄田（濱正悟さん）が見守る中、ヘブンは中学校で生徒たちに松江を離れることを告げる。

激しく動揺する生徒たちに、庄田からさらに驚きの知らせが告げられる。

庄田が、自分が次の校長になることを話すと教室内は騒然となる。

教室の片隅にいた錦織は「静粛に！」と叫び、自分が帝大を出ていないこと、教員資格も持ってないことを告白。教室を出ていく。

錦織を追いかけるヘブン。雨の中、２人は言葉を交わし―。

そしてヘブンが旅立つ日。大勢の人が港に見送りに来ていた。

一方、錦織の家では、丈が錦織の部屋に来る。「体調があまりよくない」と言って、見送りを断る錦織。

港では、丈が錦織が見送りに来られないことをトキとヘブンに告げる。

トキは、「会いに行きましょう」とヘブンを引っ張っていくが、ヘブンは「ダイジョウブ。モウ、ダイジョウブ。ワカレル、シマシタ。ダイジョウブ…」と話すだけだった。

部屋の中で、ヘブンが書いた日本滞在記を読む錦織。

船の上では、ヘブンが船形の虫かごを抱えている。虫の声が聞こえる。

「アリガトウ」と海の向こうへ叫ぶヘブンだった――。

＜視聴者の声＞

松江中学の教師としてやってきたヘブンを公私にわたりサポートした錦織。ヘブンが書き上げた「日本滞在記」では、「文学的に気が合う唯一の友人」とも評価されました。

錦織は「松江の大盤石」と言われる秀才ながらも、試験に落ちてしまい、帝大卒業の資格はもちろん英語の教員免許も持っていませんでした。それだけに、ヘブンが松江から去り、熊本へ行くことがきっかけとなり、校長就任の話はなくなってしまったようです。

しかも、「体調が悪い」と見送りに行かなかった錦織。部屋でせき込んだ錦織の手には血がついていました。今後の健康状態が懸念されます。

SNSやコメントではさまざまな声が上がりました。

旅立つヘブンが抱えていた船形の虫かごはかつて錦織が持っていたものでした。

「船形の虫かごは錦織さんのものだよね」「ヘブン先生が虫かご大切に抱きしめてたよって、錦織に伝えたい 」

「虫かごでも泣いた」「錦織さんの代わりに虫を熊本に連れて行くヘブンさん」

2人をつなぐ絆

一方、見送りにいかなかった錦織が、部屋の中で虫の声を聴いたような描写がありました。

「船の上であの虫かごの鈴虫が泣いてヘブンさんが＜ありがとう＞。 最後の鈴虫の鳴き声と錦織さんの横顔が切なすぎます」

「虫の音が錦織の寿命のように儚く聴こえて堪らない」

「虫の声がな…また切ない。虫の本を書く話してた頃の楽しかった気持ちとかたわいないやりとりとか絶対思い出してるよね」

「虫の音は２人をつなぐ絆と思いたい」

など、これからの２人に思いをはせる人たちもいました。

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。