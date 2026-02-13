ちょっとそこまでを支える新しい移動のかたち

街を歩いていると、少しだけ移動が楽になればいいのにと思う場面は意外と多いものです。

買い物の帰りや駅までの短い距離など、歩くほどではないけれどクルマを出すほどでもない。

【画像】超いいじゃん！ これが “新車41万円”のダイハツ新型「“免許不要”ちいさな四輪モデル」です！（30枚以上）

そんな隙間を埋める乗り物として、ダイハツが2025年8月25日に発表したのが、パーソナルモビリティ「e-SNEAKER（イースニーカー）」です。

このモデルは、いわゆる「歩行領域モビリティ」に分類される1人乗りの電動車両で、歩道を最高速度6km／hで走行できることが特徴です。

免許は不要で、道路交通法上は歩行者として扱われます。もちろん、歩行者用のルールや標識を守る必要はありますが、日常の移動に溶け込みやすい存在として近年ニーズが高まっています。

ダイハツは「ちょっとそこまで」を快適にする“乗るスニーカー”という考え方を掲げ、気軽さと安心感の両立を目指しました。

車体は全長1130mm×全幅645mm×全高985mmという扱いやすいサイズで、重量は64kgに抑えられています。

最小回転半径は1.43mと小回りが利くため、歩道や狭い通路でも取り回しに苦労しにくい設計です。

バッテリーには25.2Vのリチウムイオン電池を採用し、駆動用としてDC24V・250Wのモーターを2基搭載しています。

フル充電時の最大走行距離は12kmとされ、近所への移動や用事をまとめて済ませる程度なら十分にカバーできるでしょう。

歩道を走る乗り物にとって悩みの種になりやすいのが段差への対応ですが、e-SNEAKERは専用のエアタイヤとサスペンションを組み合わせ、衝撃を抑えつつ最大7.5cmの段差を越えられるようにしています。

さらに、最大10cmまでの溝を超えられる設計とすることで、実際の街中で遭遇しがちな凹凸にも配慮しました。

加えて、バッテリーをフロント側に配置することで前後のバランスを整え、乗車時の安定性を高めている点も見逃せません。

操作方法は二輪車に近く、アクセルは回転式グリップ、ブレーキはハンドル左側のレバーで行います。

中央のパネルには速度やバッテリー残量が表示され、初めて触れる人でも直感的に扱えるようシンプルにまとめられています。

シートにはアームサポート一体型の構造を採用し、体をしっかり支える工夫が施されています。

フロントには耐荷重3kgのフックも備えられており、ちょっとした荷物を掛けて移動できる実用性も持ち合わせています。

安全面では、急斜面検知機能や後退ブザー、手動走行用のブレーキ解除スイッチなどが用意され、日常使いを想定した配慮が重ねられています。

価格（消費税込み）は41万8000円で、電動車いす分類のため消費税は非課税です。性能だけでなく、すっきりとしたスタイリングも魅力のひとつで、年齢や性別を問わず幅広い層に受け入れられそうな仕上がりといえるでしょう。

歩くことと乗ることの間をなめらかにつなぐ存在として、e-SNEAKERは新しい移動の選択肢を静かに広げていきそうです。