未来のメディアアーティストの作品が集結。東京工芸大学 芸術学部・大学院修了制作展2026を開催
東京工芸大学は2月13日〜15日、中野キャンパスで「芸術学部卒業・大学院修了制作展2026」を開催する。
東京工芸大学 芸術学部卒業・大学院修了制作展2026 メインビジュアル 芸術学部デザイン学科 4年 岡崎月読「夢をはこんで どこまでも」
同展は、写真、映像、デザイン、インタラクティブメディア、アニメーション、ゲーム、マンガの7学科および大学院芸術学研究科で学ぶ、2026年3月卒業・修了予定者約640名による研究活動の集大成。
昨年の卒業・修了制作展の様子 写真学科
会場では各学科の特色を活かした多彩な作品を展示する。写真学科はドキュメンタリーや空間表現などを、映像学科は短編映画やCG作品の上映を行い、映画監督の山中瑶子氏を招いた講評会も実施する。
昨年の卒業・修了制作展の様子 映像学科
デザイン学科はグラフィックやUI/UXなど4領域を網羅。ゲーム学科ではVRやアナログゲームの試遊ができる。アニメーション学科では、アニメーションを上映。マンガ学科では無料の似顔絵イベント、インタラクティブメディア学科では、3DCG、Web/UI・UX、インタラクティブアート、サウンドの4領域を中心とした作品を展示する。そのほか、芸術学領域の研究論文発表も実施する。
昨年の卒業・修了制作展の様子 デザイン学科 イラストレーション領域
時間は2月13日が13:00〜18:00、14日が10:00〜18:00、15日が10:00〜15:00。入場は無料。
